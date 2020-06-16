«Саша 3 процента» боится ареста? 16.06.2020, 8:39

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Ответ скоро узнаем.

На параде в честь 75-летия Победы в Москве будет присутствовать министр обороны Беларуси, генерал-майор Виктор Хренин. Ранее сообщалось, что Лукашенко также приглашали в российскую столицу, однако официально свое согласие на визит Саша 3% пока не озвучивал, пишет телеграм-канал «Баста!».

Требует гарантий неприкосновенности? Боится ареста или ледоруба после рейдерского захвата «Белгазпромбанка»? Ответ скоро узнаем.

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