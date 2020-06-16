У России появился новый противник 16.06.2020, 8:44

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Фото: МЧС РФ

Он действует неожиданно.

Недавно у России появился еще один «противник», который нанес неожиданный удар, — таяние мерзлого грунта, вызванное глобальным потеплением. Оно вызвало повреждение резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ в Норильске, из-за чего в этом городе произошла экологическая катастрофа. Исходя из предположения, что крупномасштабная утечка дизельного топлива и ущерб окружающей среде приведут к огромным денежным тратам, Путин подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации и приказал соответствующим регионам ввести наивысший уровень ЧС в регионе. Из этого можно сделать вывод, что проблема действительно серьезная, пишет китайское издание «Феникс» (перевод - inosmi.ru).

К сожалению, после того, как произошла эта авария, упомянутая тепловая электростанция не сообщила о ситуации вовремя и не обратилась в местные силовые структуры за помощью с устранением протечки, а попыталась решить проблему и самостоятельно устранить загрязнение. Однако как могут гражданские силы решить проблему утечки 21 тонны дизельного топлива в реку? Только через два дня МЧС России наконец узнала подробности аварии, но к тому времени большая часть нефти уже растеклась вниз по течению реки, покрыв 12 километров поверхности воды. Кроме того, она проникла и загрязнила большую часть прибрежного грунта, что значительно усложнило борьбу с последствиями аварии.

Небольшое утешение приносит то, что после получения сообщения МЧС России немедленно мобилизовала национальные силы реагирования на чрезвычайные ситуации и направила их в пострадавший район. В Норильск непрерывно прибывали специальные виды техники, вертолеты и небольшие судна для очистки. Некоторые местные части также ответили на вызов и выступили с поддержкой, однако ситуация, с которой столкнулись эти силы при оказании помощи, оказалась более сложной, чем думало большинство людей.

Как правило, задача по ликвидации утечки топлива возникает, когда тонет танкер, или протекают большие резервуары для хранения нефти в прибрежной зоне. Несмотря на то, что подобная авария в морской среде также может привести к экологической катастрофе, в устранении утечки в море есть гораздо больше доступных аспектов: сначала используют буксир, чтобы подтянуть к месту аварии боны для окружения всей загрязненной морской зоны, а затем площадь поверхности постепенно сокращают и используют специальные нефтеочистительные суда для фильтрации морской воды, смешанной с нефтью и консистентной смазкой. Нефть и очищенную воду хранят отдельно, а затем отфильтрованная морская вода сливается обратно в море. Этот процесс продолжается, пока вся загрязненная вода в пораженной зоне не будет отфильтрована.

Однако, можно сказать, что в этот раз Россия оказалась в ситуации, где и место, и климат являются неблагоприятными: протекшее дизельное топливо быстро распространилось с течением реки, вызывая не только загрязнение местных водоемов, но и серьезное загрязнение почвы. С последним гораздо труднее бороться, чем с первым, к тому же, большинство прибрежных районов являются необитаемыми. Они не только не имеют приличных дорог, но и покрыты густыми лесами, и эта местность не подходит для передвижения крупногабаритных сороочищающих машин. Кроме того, река относительно мелкая, а речное русло узкое, поэтому специальные крупногабаритные нефтеочистительные суда не могут участвовать в очистительных работах. Местные силы могут рассчитывать только на маленькие лодки, которые непрерывно стягивают боны вниз по течению, чтобы предотвратить распространение нефтяного загрязнения, и в то же время устраняют текущее загрязнение нефтью вверх по течению. Однако подобная очистка — это пустая трата времени и денег: за десять дней, прошедших с аварии, количество успешно собранного дизельного топлива не составляет и одной десятой от общих объемов утечки.

В связи с этим отмечается, что это самая большая проблема, с которой столкнулась МЧС России с момента затопления танкера в Керченском проливе в 2007 году. Из-за специфики места и обстановки того инцидента последующие работы по очистке загрязнения и экологической реставрации стоили больших денег, человеческих и материальных ресурсов. Однако ради благосостояния своего народа и будущих поколений страны Россия не могла отказаться от борьбы за защиту окружающей среды. Что касается вопроса, действительно ли она сейчас способна собственными силами устранить утечку, не принимая помощь иностранных государств, — только время способно дать ответ.