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Пенсионерка: Виктор Бабарико — толковый экономист, сможет вытащить страну из кризиса

  • 16.06.2020, 8:53
Пенсионерка: Виктор Бабарико — толковый экономист, сможет вытащить страну из кризиса
Фото: tut.by

А нынешняя власть покрыла себя позором.

Вчера, 15 июня, претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.

На пикет пришли сотник человек. Среди пришедших оставить подписи и пообщаться с экс-главой Белгазпромбанка было очень много пенсионеров, которые открыто высказывали свое мнение, пишет tut.by.

Нина Ивановна, которая раньше всегда голосовала за Лукашенко, заявила, что теперь «люди его не хотят».

— Я не знаю, каким президентом будет — если будет — Виктор Бабарико, но он — толковый экономист, сможет вытащить страну из кризиса. Сколько можно уже жить в нищете? И этот позор, что был с «тунеядцами»… У людей нет работы, а их еще заставляли за это платить. Что это за отношение к народу от Лукашенко? Не хочется, чтобы мы топтались на месте, страна должна развиваться. А где у нас деньги? На несчастную больницу (речь идет о реконструкции детской больницы в Бобруйске. — ред.) их всем миром собирали. Разве ж это нормально?


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