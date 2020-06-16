Светлана Тихановская: Мы собрали 100 тысяч подписей ради Сергея 9 16.06.2020, 9:20

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Фото: euroradio

Потенциальный кандидат в президенты решила на своем примере показать, как бороться за народного блогера и поверивших в него людей.

По словам потенциального кандидата в президенты, инициативная группа Светланы Тихановской собрала 100 тысяч подписей. «На самом деле они есть, но успеем ли мы их подать физически .. Но мы очень стараемся это делать», - сказала Светлана Тихановская в комментарии «Радыё Свабода».

По словам Светланы, на членов инициативной группы оказывается давление. «На меня нет давления, но это очень сложно эмоционально и психологически», - добавила она.

Члены инициативной группы Светланы Тихановской находятся под административным арестом, руководитель группы - ее муж, известный блогер Сергей Тихановский, признанный политзаключенным, сейчас находится в СИЗО. Недавно его поместили в карцер «за нарушение правил внутреннего распорядка следственного изолятора».

Светлана должна поехать в белорусские города, чтобы подать подписи в территориальные комиссии.

«Мне нужно сделать это (подать подписи - ред.) ради Сергея и людей, которые так усердно трудились, собирали подписи под дождем и в жару, которые стояли в длинных очередях, чтобы подписаться. Я постараюсь показать, что нам удалось это сделать (собрать 100 тысяч - ред.). Остановиться сейчас было бы предательством Сергея и людей, которые верили в него, чтобы прийти и подписаться за его. То, что я был на переднем крае - так получилось. Я просто не могу его подвести. Если любовь, то до конца», - объяснила Светлана Тихановская.