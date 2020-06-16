Алесь Беляцкий: Миллионы людей в Беларуси хотят изменений 5 16.06.2020, 9:33

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АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

В стране сложилась необычная общественно-политическая ситуация.

Как правозащитник видит сегодняшнюю общественно-политическую обстановку в Беларуси, чем отличается эта избирательная кампания от предыдущих, как можно расценивать текущие действия белорусских властей, чего ждут правозащитники от этих выборов?

Об этом сайт spring96.org поговорил с председателем Правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.

"Появление новых лиц вызвало растерянность у властей и настоящий фурор в обществе"

Алесь Беляцкий отмечает, что сейчас в Беларуси сложилась необычная общественно-политическая ситуация, которой во время предыдущих президентских избирательных кампаний в нашей стране не наблюдалось.

Но, как оказалось, у значительной части белорусского общества вызрела большая потребность на изменения. Плохая экономическая ситуация, мизерные зарплаты, отсутствие перспектив для развития, полная духота во всех сферах жизни вынуждают людей, даже никоим образом не связанных с политикой, искать выход. Ко всему, провал борьбы с эпидемией коронавируса, недавний бессмысленный парад, другая трескучая показуха, коррупция на высшем уровне, показали широкому обществу, насколько Лукашенко за эти 26 лет правления оторвался от реальной жизни.

Появление новых лиц, ранее не связанных с традиционной оппозицией, заявивших о желании участвовать в президентской кампании, вызвало растерянность у властей и настоящий фурор в обществе, сильный подъем надежд на возможные изменения. Визуальным доказательством жажды людей к переменам были большие очереди к сборщикам подписей. Такого еще не было никогда".

"Причем, надо сказать, что новые лидеры общественных мнений за месяц прошли серьезный путь от малоопытных в политических баталиях людей к лицам, которые чутко ловят настроения общества и постоянно совершенствуются. Я полагаю, никто из них не ожидал, что удары власти по ним будут такими сильными. Они надеялись хоть на цивилизованные правила игры. Но когда Лукашенко понял, что дело с выборами набирает серьезный оборот, то все мы услышали: "Страну они не получат!"

Посыпались репрессии против его соперников. Сергей Тихановский вначале был незарегистрирован и вскоре оказался в тюрьме. Там же оказался ближайший круг банкиров и бизнесменов, с которыми работал Виктор Бабарико. Ему самому недвусмысленно угрожают заключением. Оказывается давление и на Валерия Цепкало.

Звучат обвинения, что альтернативных кандидатов поддерживают российские олигархи, чуть ли не официальная Москва. Так представляйте железные доказательства и разбирайтесь, что за союзное государство вы построили за 20 лет, и что у вас за союзник, который в независимой стране продвигает на пост президента своих креатур.

Новое в этой избирательной кампании то, что главную опасность для своей власти Лукашенко видит не с Запада, а с Востока. Необъявленная экономическая война с "Газпромом", которую начал официальный Минск, назревала давно из-за высоких, по сравнению с европейскими, ценами на газ, которые корпорация продает Беларуси. Но "Газпром" в значительной степени и есть сама Россия".

"Желание свободы и справедливости у белорусских людей неистребимо"

"Понятно, что Лукашенко хотел бы вернуть ситуацию в стране под полный контроль, сделать ее такой, какой она была еще полгода назад. Вот поэтому заметно усилилось давление на общество. Произошла кэгебизация правительства и правящего круга. Там сейчас разного рода генералов — через одного, если не больше. Манера и привычка общения с обществом у них соответствующие. Полагаю, что на этапе выборов уровень репрессий, насилия, давления на белорусское общество будет только увеличиваться.

Но всему есть свой предел. У нас все же не Северная Корея и не Узбекистан времен Каримова. Поэтому интрига борьбы части общества, желающей изменений, с правящей консервативной кликой, стремящейся оставить все как есть, остается. И результаты этой борьбы окончательно не предопределены. Все предупредительные годы властям удавалось успешно задушить протесты против фальсификаций выборов, против объединяющих инициатив с Россией, против плохого экономического положения. Как оно будет на этот раз – увидим.

В конце концов, в любом случае, чем бы не закончилась эта избирательная кампания, уже ее начало показало, что миллионы людей в Беларуси хотят изменений в стране. И это очень радует. Желание свободы и справедливости у белорусских людей неистребимо.

В тоже время, власти не готовы ни к проведению демократических реформ в общем, ни к справедливым и прозрачным выборам в частности. Правящая консервативная клика будет стремиться удержать власть любым образом, несмотря на Конституцию и другие законы, гарантирующие белорусским гражданам их общественные и политические права".

"Мы хотим только одного: честного и прозрачного избирательного процесса"

Правозащитное сообщество Беларуси в последнем заявлении отметило, что "в таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов". Что это значит и на что повлияет приезд миссии БДИПЧ ОБСЕ в Беларусь?

"Оценку выборам как белорусские, так и международные наблюдатели будут делать по итогам всей избирательной кампании. Но сейчас уровень нарушений и давления на альтернативах выдвиженцев достиг такого уровня, что белорусские правозащитники были вынуждены вслух потребовать от властей прекратить давление и запугивание людей, принимающих участие в избирательной кампании.

Потенциально полезной в этой ситуации оказывается роль специального докладчика по Беларуси ООН, которая делает регулярные независимые доклады по ситуации с правами человека в Беларуси.

Если белорусские власти будут продолжать политику массового нарушения прав белорусских граждан, в том числе и право на честные и справедливые выборы, если будут содержать их в тюрьмах по политическим мотивам, полагаю, что Запад может расширить санкции против лиц, виновных в этих нарушениях. И тогда никакой Орбан не спасет Лукашенко от санкций.

То, что приедут международные наблюдатели, это хорошо. Будет независимая оценка избирательного процесса и результатов выборов. Это влияет на уровень легитимности белорусских властей, и, соответственно, на градус доверия к ней на международной арене.

Белорусские правозащитники не хотят ничего сверхъестественного. Мы хотим только одного: честного и прозрачного избирательного процесса. Чтобы политические баталии решались мирно, не из-за репрессий и насилия. Чтобы каждый голос наших белорусских граждан-избирателей был справедливо учтен".