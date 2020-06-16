«Я больше не хочу слышать этого Лукашенко»: эмоциональное обращение белоруски 12 16.06.2020, 9:58

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Ольга Гундарева

Жительница Борисова объяснила диктатору «правило трех С».

О том, почему Лукашенко должен уйти прямо сейчас, борисовчанка Ольга Гундарева написала в «Фейсбуке»:

«СТЫД. Я больше не хочу слышать этого Лукашенко. Как может быть правителем человек, который не может толком говорить ни на одном языке?! Это какой-то фонетический кошмар. Каждый раз говорит он, а стыдно мне. Это каким закостенелым должен быть мозг, чтобы за столько лет не научиться ни родному, ни чужому языку. Ну а то, ЧТО он говорит - это вообще за рамками человеческого. (Конечно, стыдно не только за это, но лингвист во мне не дремлет).

СКУКА. Из года в год одно и тоже. Ледовые дворцы, дажынки, ожидание новогоднего газа, какого-то курса рубля... Жить в состоянии постоянного стресса - это уже привычное, надоевшее дело для многих из нас. Но сильно заскучать не дает.

СТРАХ. Страшно, что так может продолжаться еще 5 лет, страшно, что народ впадет в окончательную спячку, страшно, что с любым из нас могут расправится в два счета, страшно, что в стране нет законов, а одни сплошные декрет и указы, страшно, что в тюрьмах сидят дети по 328 статье...

Любой настоящий мужчина (да и мужик тоже) знает правило трех С: женщине с ее мужчиной не должно быть Стыдно, Скучно и Страшно. Нынешний президент нарушает это правило вот уже много лет по всем трем пунктам. Стране продолжать жить с этим президентом - это как жене продолжать жить с мужем, который живет за ее счет и при этом оскорбляет и бьет ее.

Так нельзя!

Хватит!

Я - Беларусь - требую развод!»