Первую леди Украины, у которой диагностировали COVID-19, госпитализировали 3 16.06.2020, 10:11

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У Елены Зеленской диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализировали в одну из больниц в Киеве, сообщил Офис президента в Telegram 16 июня, пишет "Гордон".

У первой леди диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

"В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", – сообщили в Офисе президента.

Зеленская находится в изоляции.

15 июня президенту Владимиру Зеленскому и детям опять провели тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, результаты отрицательные, сказано в сообщении.