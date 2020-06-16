закрыть
16 июня 2020, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина!»

4
  • 16.06.2020, 10:24
  • 3,010
«Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина!»
Фото: фото Мирон Климович / TUT.BY

Бобруйчанка категорично высказалась в адрес Лукашенко.

Вчера, 15 июня, претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.

На пикет пришли сотник человек.

Категорично высказалась бобруйская пенсионерка, представившаяся Тамарой. Женщина заявила, что оставляет подписи за выдвижение в кандидаты «всех, кроме одного», пишет tut.by.

— Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина. Я в ноябре похоронила своего племянника, ему было 33 года. Так вот пусть власти наши проедут по кладбищам — там много могил тех, кому 25−35 лет, и это считается нормой.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»