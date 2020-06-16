«Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина!» 4 16.06.2020, 10:24

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Фото: фото Мирон Климович / TUT.BY

Бобруйчанка категорично высказалась в адрес Лукашенко.

Вчера, 15 июня, претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.

На пикет пришли сотник человек.

Категорично высказалась бобруйская пенсионерка, представившаяся Тамарой. Женщина заявила, что оставляет подписи за выдвижение в кандидаты «всех, кроме одного», пишет tut.by.

— Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина. Я в ноябре похоронила своего племянника, ему было 33 года. Так вот пусть власти наши проедут по кладбищам — там много могил тех, кому 25−35 лет, и это считается нормой.