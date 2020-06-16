В Украине рассказали, когда откажутся от кредитов МВФ 17 16.06.2020, 10:50

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Министерство финансов рассказало, что планирует для этого сделать.

До 2023 года Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда, сообщил в эфире ICTV 15 июня министр финансов Сергей Марченко, пишет "Гордон".

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022-м, сказать: ноль кредитов от МВФ в бюджет. Ноль! То есть у нас есть возможность [отказаться от кредитов] благодаря детенизации [экономики], увеличению доходов, повышению эффективности расходов, повышению наших кредитных рейтингов", – сказал Марченко.

Министр напомнил, что на днях международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом. В Министерстве финансов отметили, что Украина является единственным государством в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии коронавируса.

"Возможно, этот не тот рейтинг, на который мы рассчитывали – мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса, но для этого нужно что-то делать", – сказал Марченко.