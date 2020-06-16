Где можно поддержать Светлану Тихановскую: расписание пикетов на 16 июня 3 16.06.2020, 10:53

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Фото: ТАСС

Важная информация для сторонников перемен.

Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал расписание пикетов в поддержку Светланы Тихановской на вторник, 16 июня:

БОБРУЙСК

ул.Минская 54 (Баня)

12:00 - 20:00

ГРОДНО

Площадь Советская

16.06.2020

12:00 - 21:45

17.06.2020

17:00 - 21-45

18.06.2020

17:00 - 21:45

КАЛИНКОВИЧИ

Магазин "Березка"

с 12.00

КОПИЩЕ

Минский р-н

ул.Лопатина 4А

магазин Виталюр

18.30-20.30

КОРМА

Добрушский район

ул. Кирова

14.00 - 19.00

МИНСК

Серебрянка

Проспект Рокоссовского 2 Гипермаркет Гиппо

центральный вход

17:30 - 21:00

МИНСК

Метро Уручье

пр-т Независимости 179

Возле ТЦ Спектр

18.00-20.30.

МИНСК

Метро Каменная горка

ТЦ Материк

17:30 - 21:00

Около остановки общественного транспорта

МИНСК

Метро Каменная горка

со стороны ул. Кунцевщина 17.00-21.00

МИНСК

Метро Партизанская

16.06.20

18.06.20

Универмаг Беларусь

17.30 - 20.00

МОЛОДЕЧНО

ул. Великий Гостинец

ТЦ Модуль

10:30 - 20.00

ПИНСК

ул. Жолтовского 35б,

возле магазина Санта

17.00 - 21.00

ПОСТАВЫ

пл. Ленина

18:15 - 20:00

РЕЧИЦА

ул. Советская

Фонтан около ДК

с 16:00

С собой нужны паспорт и маска.