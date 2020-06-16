Где можно поддержать Светлану Тихановскую: расписание пикетов на 16 июня

Где можно поддержать Светлану Тихановскую: расписание пикетов на 16 июня3
- 16.06.2020, 10:53
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Важная информация для сторонников перемен.
Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал расписание пикетов в поддержку Светланы Тихановской на вторник, 16 июня:
БОБРУЙСК
ул.Минская 54 (Баня)
12:00 - 20:00
ГРОДНО
Площадь Советская
16.06.2020
12:00 - 21:45
17.06.2020
17:00 - 21-45
18.06.2020
17:00 - 21:45
КАЛИНКОВИЧИ
Магазин "Березка"
с 12.00
КОПИЩЕ
Минский р-н
ул.Лопатина 4А
магазин Виталюр
18.30-20.30
КОРМА
Добрушский район
ул. Кирова
14.00 - 19.00
МИНСК
Серебрянка
Проспект Рокоссовского 2 Гипермаркет Гиппо
центральный вход
17:30 - 21:00
МИНСК
Метро Уручье
пр-т Независимости 179
Возле ТЦ Спектр
18.00-20.30.
МИНСК
Метро Каменная горка
ТЦ Материк
17:30 - 21:00
Около остановки общественного транспорта
МИНСК
Метро Каменная горка
со стороны ул. Кунцевщина 17.00-21.00
МИНСК
Метро Партизанская
16.06.20
18.06.20
Универмаг Беларусь
17.30 - 20.00
МОЛОДЕЧНО
ул. Великий Гостинец
ТЦ Модуль
10:30 - 20.00
ПИНСК
ул. Жолтовского 35б,
возле магазина Санта
17.00 - 21.00
ПОСТАВЫ
пл. Ленина
18:15 - 20:00
РЕЧИЦА
ул. Советская
Фонтан около ДК
с 16:00
С собой нужны паспорт и маска.