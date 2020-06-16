«Сейчас вопрос ведь в этом – в праве быть народом» 16.06.2020, 11:05

1,768

Фото: «Наша Ніва»

Минчанин рассказал, почему нельзя допустить очередной «сашиной пятилетки».

Читатель из Минска рассказал телеграм-каналу "Баста!" о том, чем может закончиться седьмой срок Лукашенко для белорусов.

"То, что сейчас происходит, заставило меня задумался о том, что миллионы людей живут, а точнее, существуют в моей стране за копейки, - пишет читатель. - Осознать то, что от моего бездействия и бездействия таких, как я, тех, кто уживается как-то с с происходящими несправедливостью, ложью и беспределом, мои земляки могут еще долгие годы оставаться на грани нищеты. А могут и исчезнуть как народ.

Каждая сашина пятилетка – это новые страдания людей, новые поборы и запреты. А в этом году – еще и смерти сотен, а может и тысяч невинных людей от коронавируса. И все – с нашего молчаливого согласия.

Будем – молчать – будет еще хуже, хоть кажется, что хуже некуда. Народы, которые не умеют себя защищать, исчезают с планеты. Естественный отбор.

Сейчас вопрос ведь в этом – в праве быть народом.

Надеюсь, страх и безразличие оступят у большинства белорусов, а всё происходящее только сильнее сплотит нас ради будущего".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.