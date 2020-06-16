Калийный рынок нащупывает дно? Вадим Сикорский

16.06.2020, 11:36

Отрасль, которая приносила Беларуси большие деньги, находится не в лучшем состоянии.

Белорусская калийная компания достигла договоренности о цене калия по китайскому контракту. Новая цена была объявлена 30 апреля, а уже 5 мая «Уралкалий» выступил с заявлением, в котором назвал ее неоптимальной.

Цена вернулась на уровень 2016 года

БКК и китайские партнеры договорились о поставках калийных удобрений в 2020 году по 220 долларов за тонну. Это на 70 долларов меньше предыдущей цены китайских поставок, объявленной в сентябре 2018 года. Нужно отметить, что еще в октябре прошлого года компания подписала контракт с индийским партнером на 280 долларов за тонну.

В пресс-релизе БКК сказано, что «цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка». Компания также отмечает историческое падение цен на нефть и сырьевые ресурсы, негативное влияние пандемии коронавируса. При этом подчеркивается, что на фоне кризиса особое значение приобретает продовольственная безопасность: «В такие моменты, в дело вступают ключевые для человечества понятия ответственности и заботы о нашем общем будущем». На этом фоне партнеры сделали шаг, «жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений».

Рынок калийных удобрений отличается высокой степенью концентрации, поэтому договоренность БКК с одним из крупнейших потребителей о цене является серьезным сигналом для всех. Реакция не заставила себя ждать. Уже 5 мая «Уралкалий» опубликовал сообщение, в котором говорится, что цена БКК не отражает реальной рыночной ситуации и не является оптимальной ни для контракта, заключаемого на длительный срок, ни для отрасли в целом. По мнению российской компании, в долгосрочном периоде такая цена приведет к сокращению инвестиций и в итоге — к дефициту хлористого калия. «Уралкалий» декларировал выжидательную позицию: «Компании предстоит определиться, будет ли она готова заключать контракты по такой цене».

Нужно отметить, что новая цена БКК для Китая вернулась на уровень 2016 года. Тогда сообщалось о заключении контракта на поставки по 219 долларов за тонну. Цена контракта с Индией составила 227 долларов. За год до этого калий отгружался в КНР по 315 долларов за тонну, однако падение цен на сырьевые товары потянуло за собой и цены на калий. Оно усугублялось и снижением цен на зерновые. В 2016 году средний индекс FAO цен на зерновые составил 146,9 пункта, став минимальным за десятилетие. Аналогичную динамику показали в тот год и другие аграрные индексы FAO.

Падение цен началось еще в прошлом году

Снижение цен на калийные удобрения началось еще в прошлом году, хотя в среднем по году они остались на неплохом уровне. Одной из основных причин называлась затаренность складов дистрибьюторов, и, как следствие, снижение спроса на удобрения, который зависит от объемов производства в растениеводстве, цен на его продукцию, а также других расходов фермеров, включая топливо, цена которого в прошлом году была довольно высокой.

Средняя экспортная цена «Уралкалия» в прошлом году составила 235 долларов за тонну на условиях FCA и выросла на 11 %, свидетельствуют данные годового отчета компании. При этом объем продаж снизился на 12 % и составил 9,8 млн т хлористого калия, а объем производства сократился на 3 %, до 11,1 млн т.

Канадская Nutrien декларировала в прошлом году среднюю цену в 226 долларов за тонну, или на 10 % выше 2018 года. Цена для Северной Америки выросла на 13 %, до 242 долларов за тонну, а за ее пределы — на 9 %, до 217 долларов за тонну. Продажи компании сократились на 12 %, до 11,5 млн т.

При этом в IV квартале средняя цена продаж Nutrien составила 186 долларов, на 17 % ниже аналогичного периода 2018 года. Цена для Северной Америки уменьшилась на 7 %, до 226 долларов за тонну, а при поставках за ее пределы — на 24 %, до 164 долларов за тонну. Объем продаж канадцев в конце года упал на 34 %, до 1,88 млн т.

По данным Белстата, в прошлом году средняя экспортная цена калийных удобрений в пересчете на действующее вещество (ДВ) выросла на 8,6 %. При этом поставки сократились на 5,8 %, до 6,23 млн т ДВ, а выручка от них выросла на 2,3 %, до 2,77 млрд долларов.

Падение цен продолжилось и в I квартале 2020 года. В отчете за этот период Nutrien сообщила о снижении средней цены на 24 %, до 180 долларов, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Цена для Северной Америки снизилась на 22 %, до 196 долларов за тонну, а для других регионов — на 27 %, до 169 долларов. При этом компания отмечает лишь незначительное снижение объемов реализации: на 1 %, до 2,877 млн т. Динамику Nutrien обеспечил домашний рынок, на котором было продано на 18 % больше удобрений, или 1,15 млн т, а за пределы Северной Америки компания отправила на 11 % меньше, или 1,73 млн. т

Белстат по итогам января — февраля сообщал о снижении поставок на 30,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, до 798,9 тыс. т в пересчете на действующее вещество. Выручка сократилась на 39,3 %, до 310,8 млн т. Средняя экспортная цена уменьшилась на 12,8 %.

18 мая БКК сообщила о еще одном важном контракте. Он заключен с индийской IPL по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR. В сравнении с контрактом, заключенным в октябре прошлого года, цена калийных удобрений уменьшилась на 50 долларов. Как и в случае с китайским контрактом, речь идет об одном из крупнейших протребителей белорусских удобрений. Здесь также БКК вернулась к ценовому уровню 2016 года. Тогда контракт с IPL был заключен по цене 227 долларов за тонну.

Что говорят прогнозы?

На таком фоне цена БКК не выглядит слишком уж низкой. Правда, нужно учесть, что в I квартале белорусский бюджет недосчитался поступлений от нефтяных пошлин как за счет падения цены, так и за счет сокращения поставок сырья. Во II квартале они также будут низкими, но уже из-за цены. Заключение договоренностей с китайскими компаниями простимулирует поставки удобрений в эту страну, а значит, и обеспечит приток средств от пошлин в бюджет. В январе и феврале, вопреки обыкновению, КНР не входила в первую тройку экспортных направлений для белорусского калия. В мировой экономике сохраняется высокая степень неопределенности. Является ли цена, названная БКК, сигналом для восстановления рынка или это констатация лишь текущего этапа, а впереди ожидается дальнейшее сокращение спроса и снижение цен?

Nutrien в своем квартальном отчете подчеркивает, что корреляция между потреблением продуктов питания и экономическим ростом является минимальной. Вместе с тем компания ожидает снижения потребления ряда основных культур на непродовольственные нужды, прежде всего с учетом низких цен на нефть, речь идет об альтернативных видах топлива.

При этом министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост производства зерновых в сезоне 2020/21. Объем может стать рекордным. Эксперты министерства оценивают производство зерна в 2,75 млрд т, что на 87,7 млн т больше, чем в завершающемся сезоне. Потребление составит 2,7 млрд. т, и это приведет к росту запасов на 46 млн т, до 867,7 млн т

Урожай пшеницы ожидается на уровне 768,5 млн т. При потреблении в 753,5 млн т запасы вырастут до 310 млн т.

Производство грубого зерна вырастет на 75 млн т, до 1,48 млрд т. Потребление составил 1,45 млрд т. Запасы должны вырасти на 30 млн т, до 373,4 млн т.

Урожай риса также увеличится — на 8 млн т, почти до 502 млн т. При потреблении в 498 млн т запасы должны увеличиться на 184,2 млн т.

В целом первая оценка сезона 2020/21 от МСХ США указывает на профицит рынка зерновых, что должно отразиться на ценах. Однако при этом эксперты прогнозируют и рост международной торговли зерном, что, вероятно, поддержит цены. В целом же аграрный сектор также столкнется с падением спроса. Сектор животноводства уже требует корректировки объемов производства, но государства демонстрируют готовность поддерживать фермеров, так что их спрос на сырье и материалы может оказаться довольно стабильным.

По оценке канадского производителя, цены на калийные удобрения остаются под давлением высоких запасов. Однако уже к III кварталу она ожидает их снижения у дистрибьюторов. Nutrien понизила свою оценку мировых отгрузок калийных удобрений в 2020 году на 1 млн т, до 65—67 млн т, что отражает снижение спроса в Юго-Восточной Азии. При этом прогноз остается выше прошлогодней оценки в 64 млн т.

В своей оценке компания уверена только в росте спроса в Северной Америке: он составит 9,5—10 млн т. В остальных регионах спрос будет либо на уровне прошлого года, либо вырастет, а в Китае однозначно снизится. Потребность Индии в калии составит 4—4,5 млн т, в Латинской Америке —

9,5—10 млн т, Китае — 14,5—15,5 млн т, остальной Азии — 8,5—10 млн т, а в других регионах — 13,5—14 млн т.

По прогнозу Nuttrien, в этом году эта компания может увеличить продажи на 800 тыс. т, производители бывшего СССР — на столько же, а все остальные — на 600 тыс. т.

Вадим Сикорский, «Белорусы и рынок»