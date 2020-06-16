«Теперь нам терять нечего, у Саши 3% закончились деньги» 5 16.06.2020, 11:57

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Белорус эмоционально обратился к соотечественникам.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал еще одно письмо читателя.

"Хотелось бы обратиться к таким, как я, к тем, кто годами держался за свои места на убыточных предприятиях, - пишет он. - Нам всем важно понять простую вещь. У Саши больше нет денег, он уже косится на наворованную годами "заначку". Была бы хоть какая лишняя копейка, хоть намек на кредиты – он бы поднял хоть какой-нибудь категории людей зарплаты, а БТ бы уже клепало пропагандистские сюжеты.

Но ничего этого нет и в помине!

Большая часть предприятий в глубоких убытках. Страна на грани банкротства. Бушует эпидемия, что сильно ухудшает и без того плохую обстановку. Держать на заводах скоро не получится просто физически. Из своих денег Саша платить вам не будет. Не для того воровал. Вот такой расклад по стране на ближайшие время. Смотрите отчетности по прибыли, они доступны. Почти всё убыточно.

Если думаете сидеть и молчать, то скоро все окажетесь на улице. Раньше мы не выходили, потому что боялись потерять работу? Теперь нам терять нечего!"

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