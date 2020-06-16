Умер отец Петра Порошенко 2 16.06.2020, 12:01

3,443

Фото: dumskaya.net

Алексею Порошенко было 84 года.

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Причины смерти неизвестны.

В политсиле выразили соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким

Алексею Порошенко было 84 года.

С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии «Наша Украина». В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии «Единство».

В 2012 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады от округа № 16, но в сентябре по решению семьи прекратил участие в предвыборной гонке.

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитие аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.