Между Индией и Китаем произошло военное столкновение, есть погибшие 2 16.06.2020, 12:13

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иллюстрационное фото thehindu.com

Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий пограничного противостоянии двух государств.

Индия заявила о военном столкновении с КНР в приграничных западных Гималаях, в результате которого погибли трое военнослужащих индийской армии.

Как сообщает Reuters, во время столкновения в приграничной регионе погиб офицер и двое солдат индийской армии.

По данным агентства, в данный момент высокопоставленные офицеры Индии и КНР проводят переговоры для деэскалации ситуации.

Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий приграничного противостоянии двух держав.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

В 2017 году приграничный конфликт между двумя ядерными державами возобновился с новой силой из-за намерения КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 года произошли стычки между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.