Арестована координатор инициативной группы Бабарико по одному из районов Минска 18 16.06.2020, 12:31

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СИЗО КГБ в Минске

Фото: БелаПАН

Светлана Купреева находится в КГБ.

Друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева задержана и находится в СИЗО КГБ. У нее дома 11 июня прошел обыск, сейчас — описывают и арестовывают имущество, сообщает штаб Виктора Бабарико.

Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану увезли работники ДФР. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что женщина задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день, 12 июня, Купреева была допрошена, но из СИЗО не освобождена. По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Светлана Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и др. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана Купреева является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов Минска, — заявили в штабе Виктора Бабарико.