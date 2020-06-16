За кого поляки проголосуют во втором туре выборов президента: новые данные 16.06.2020, 12:53

Опрос проводился в двух вариантах.

Действующий президент Польши Анджей Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Тшасковский или Шимон Головня.

Как сообщает Onet.pl, об этом свидетельствует результат опроса Maison&Partners.

Дуда выходит на первое место в первом туре выборов, но во втором проигрывает и Тшасковскому, и Головне.

Опрос проводился в двух вариантах: среди тех, кто заявил, что примет участие в выборах, и всех, кто принимал участие в опросе.

Если во втором туре Дуда будет бороться с Тшасковским, первый получит 39%, второй - 42%. 19% не определились, за кого голосовать. В случае, если соперником Дуды будет Шимон Головня, 38% проголосовали бы за нынешнего президента, за Головню - 46%. 16% респондентов не определились. Это результат опроса всех респондентов.

Среди опрошенных, которые декларируют готовность принять участие в выборах, результат в паре Дуда-Головня составляет 42% против 50%. 8% опрошенных не определились.

В случае пары Дуда-Тшасковский ожидается результат 43% против 46%. 11% не определились.

Опрос проводился Maison&Partners 12-15 июня на выборке из 1055 взрослых с использованием метода CAWI.

Президентские выборы в Польше, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса и сопротивления оппозиции, состоятся 28 июня.