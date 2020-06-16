В США запретили лечиться от СOVID-19 препаратами, которые использовал Трамп 16.06.2020, 12:56

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Речь идет о антималярийных лекарствах.

США отказываются от использования антималярийных лекарств для лечения от коронавируса, пишет znak.com со ссылкой на The Guardian. Речь идет о препаратах гидроксихлорохин и хлорохин.

К выводу о недопустимости их использования пришло Управление по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В сообщении ведомства говорится, что угрозы сердечных осложнений перевешивают пользу от использования этих лекарств.

Президент США Дональд Трамп, который ранее отстаивал использование указанных препаратов, заявление FDA успел раскритиковать, ссылаясь на собственный опыт. «Я принимал это и участвовал себя хорошо. Я не знаю, повлияло ли это как-то, но точно не причинило вреда», — сказал Трамп.

Президент США сослался на сообщения из Франции, Испании и других мест, однако не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь, отмечает издание, добавляя, что во Франции использование антималярийных препаратов уже приостановлено.

В отдельном заявлении ведомство также предостерегло докторов от выписывания лекарств в комбинации с ремдезивиром, лекарством, помогающим пациентам с коронавирусом. Ведомство отмечает, что антималярийные препараты могут уменьшить действие ремдезивира.