Выборы в США: Байден в мае привлек на нужды избирательной кампании рекордные $81 миллион 3 16.06.2020, 13:29

1,556

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Штаб Трампа пока не объявил о размерах своих майских поступлений.

Наиболее вероятный кандидат от Демпартии США на выборах президента Джозеф Байден в мае привлек на нужды своей избирательной кампании $81 млн.

Как сообщает Reuters, это является наиболее крупной ежемесячной суммой с момента фактического старат президентской гонки. Например, в марте демократы получили $79 млн, а в апреле собрали $60,5 млн, пишет «Новое время».

Согласно данным Национального комитета Демократической партии, с февраля число доноров кампании увеличилось втрое, в мае среднее пожертвование в копилку демократа составило $30.

Штаб Трампа пока не объявил о размерах своих майских поступлений, хотя в апреле Республиканский национальный комитет отчитался о наличии $61,7 млн.