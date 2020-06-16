Выборы в США: Байден в мае привлек на нужды избирательной кампании рекордные $81 миллион

Выборы в США: Байден в мае привлек на нужды избирательной кампании рекордные $81 миллион3
- 16.06.2020, 13:29
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Штаб Трампа пока не объявил о размерах своих майских поступлений.
Наиболее вероятный кандидат от Демпартии США на выборах президента Джозеф Байден в мае привлек на нужды своей избирательной кампании $81 млн.
Как сообщает Reuters, это является наиболее крупной ежемесячной суммой с момента фактического старат президентской гонки. Например, в марте демократы получили $79 млн, а в апреле собрали $60,5 млн, пишет «Новое время».
Согласно данным Национального комитета Демократической партии, с февраля число доноров кампании увеличилось втрое, в мае среднее пожертвование в копилку демократа составило $30.
Штаб Трампа пока не объявил о размерах своих майских поступлений, хотя в апреле Республиканский национальный комитет отчитался о наличии $61,7 млн.