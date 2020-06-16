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«Ходил на работу с температурой, там и стало плохо»

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  • 16.06.2020, 13:37
  • 4,963
«Ходил на работу с температурой, там и стало плохо»

Стало известно о смертях от COVID-19 в Жлобине и Орше.

Сообщения о смертях от Covid-19 поступают каждый день. Читатели Telegram-канала «Баста!» пишут о новых умерших в Жлобине и Орше.

«Снова Жлобин, - пишет житель райцентра. - В реанимации умер знакомый. Хоронили родственники, жена находится на изоляции дома. Ей делали тест, говорит, что не чувствует запахов. Сосед по даче до сих пор лежит в больнице. Тест положительный».

«Вчера родители похоронили единственного сына Костю, 26-летнего работника уже печально известной Оршанской спецавтобазы, - пишет читатель канала. - Ходил на работу с температурой, там и стало плохо. Реанимация, лёгкие сгорели. Хоронили в закрытом гробу».

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