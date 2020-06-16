Давайте выиграем 5 Леонид Гозман

16.06.2020, 13:42

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Несколько простых шагов, которые помогут победить Путина.

Россияне, ну, сколько можно говорить о неизбежности поражения? Нельзя же выбрасывать белый флаг еще до драки! У Путина нет большинства!

Многие, фактически, уже сдались. В том числе и знаковые фигуры оппозиции. При всех обсуждениях стратегии поведения в дни «голосования» предполагается, что Кремль выиграет, а мы ничего сделать с этим не сможем. Все, мол, в их руках. Нет, не все.

Вы все думаете, какое ваше поведение – голосование против или игнорирование – нанесет им наибольший ущерб? Забудьте, им плевать, они заманивают вас на пустой ринг, где вы не дождетесь противника. Настоящий бой будет на другом поле. Идите туда.

В этот раз их задача – не цифры (нарисуют, что надо, так и черт с ними!). Их цель – убедить нас, что за Путиным большинство. Только на этом ощущении стоит их власть. Но это иллюзия – у них нет большинства. Число сторонников и противников поправок примерно одинаково, рейтинги падают, а уж что говорят о любимом вожде люди, вы знаете не хуже меня. Так, где те, которые большинством за него? Нет их.

Наша задача, чтобы люди увидели реальность, в которой за Путиным – процентов 25-30 пожилых, в основном, людей, а может, и меньше. Остальные его вечного правления не хотят. Административным ресурсом и прямыми фальсификациями они нагонят нужные им цифры, но если люди им не поверят, если поймут, что на самом деле власти это «голосование» проиграли, это будет ударом, от которого они не оправятся. Кстати, они это понимают, поэтому и паникуют, бросают все на проведение этого фарса, наплевав даже на неизбежные заражения, а значит и чью-то смерть.

Есть несколько простых шагов, которые мы можем сделать:

1. Далеко не все понимают, что поправки – это именно вечная власть Путина, а не язык, медицина и прочее. На фоне непопулярности президента начальство старается этот факт не высвечивать. Значит, это надо объяснять. И не только в СМИ – не у всех туда доступ – в разговорах. Если вы объясните это хотя бы одному человеку – таксисту, продавщице, соседу по лестничной клетке – вы добавите к тем миллионам, которые понимают, что Путин не имеет права оставаться у власти, еще одного гражданина. Вы внесете свой вклад в спасение страны.

2. Проведите собственный телефонный опрос. Позвоните на сколько сможете случайных номеров (профессионально это делается не так, ну, да ладно) и задайте три вопроса: «Вы хотите, чтобы Путин мог оставаться у власти до 2036 года?», «Собираетесь ли вы принять участие в голосовании – на участке или дистанционно?», «Если собираетесь, то как намерены проголосовать?». Допустим, вы сделаете двадцать звонков. И у вас получится, что 8 из 20 не захотели с вами разговаривать, из оставшихся двенадцати двое на первый вопрос сказали, что они, мол, не знают, 8 — что против, а два — что за. На второй – 6 пойдут, 6 не пойдут, а на третий 5 – против, один – за. В общем, зафиксируйте результат.

3. Проведите такой же опрос после завершения голосования. Только не тяните – сделайте это 1 июля вечером. Крайний срок – 2 июля утром.

4. Если вы собираетесь идти на участок (ни в коем случае не призываю к этому, считаю это рискованным – это им на нас наплевать, мы-то должны себя беречь), но если вы, все равно, собираетесь, то, по выходе задержитесь на улице на полчаса-час, спросите выходящих, как они голосовали? И у вас, допустим, получится, что из десяти человек, которые вам ответят, 8 сказали НЕТ, один испортил и унес бюллетень, а один сказал ДА.

5. Если вы ходите на пикеты — а в условиях эпидемии это героизм – то вместо обычного пикета, проведите экзит-полл. Т.е. тоже самое, что в предыдущем пункте, только уже с намерением простоять весь день. Если вас прогонит или задержит полиция, вы зафиксируете тот результат, которые успеете получить.

6. Поскольку ни одна партия (пока, по крайней мере) не хочет этим заниматься, пришлите результаты мне в личку на ФБ. Адрес: Леонид Гозман (Leonid Gozman). Там есть несколько фальшивых аккаунтов, созданных ольгинскими. Мой – с аватаркой, где я с телефоном стою возле барного столика. Вообще, он живой, не ошибетесь. Если этим захочет заняться политическая структура с возможностями больше, чем у меня, с удовольствием все передам им.

7. Все, что вы мне пришлете, я сведу вместе и постараюсь распространить, как можно шире. Думаю, смогу. Они, допустим, скажут, что ЗА проголосовало 68 процентов, а у нас с вами получится, что девять или одиннадцать. Они скажут что у нас нерепрезентативно, некорректно и так далее. Но им уже никто не верит, люди понимают, что их обманывают всегда и во всем. Поверят нам! Кстати, о своих личных результатах обязательно расскажите своим знакомым.

И специально к лидерам политических организаций. Перестаньте рассказывать, что мы уже проиграли, а выиграем когда-нибудь потом. Мы можем выиграть сейчас, а никакого потом — политической борьбы, выборов в Думу и прочего — не будет. Не для того они строят средневековье, чтобы позволять таким, как мы, дышать. Сделайте то, о чем здесь написано, на авторских правах не настаиваю. Не нравится – сделайте что-нибудь другое. Но сделайте! Давайте, наконец, выиграем!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»