Жители Борисова: Все нужно менять, от головы до хвоста

Жители Борисова: Все нужно менять, от головы до хвоста2
- 16.06.2020, 13:58
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В регионах Беларуси прекрасно понимают, что пришло время менять власть.
Журналисты ex-press.by спросили у жителей Борисова, надо ли, по их мнению, что-то менять в жизни страны. Приводим некоторые ответы:
- Чтобы пенсии были нормальные, могут быть повыше. А цены на месте чтобы были.
- Власть нужно поменять. Больше нечего, по-моему.
- Политику нужно менять. Верхушку нужно менять, так сказать.
- А вы не знаете?
- Все меняйте — от головы до хвоста.