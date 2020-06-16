Жители Борисова: Все нужно менять, от головы до хвоста 2 16.06.2020, 13:58

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В регионах Беларуси прекрасно понимают, что пришло время менять власть.

Журналисты ex-press.by спросили у жителей Борисова, надо ли, по их мнению, что-то менять в жизни страны. Приводим некоторые ответы:

- Чтобы пенсии были нормальные, могут быть повыше. А цены на месте чтобы были.

- Власть нужно поменять. Больше нечего, по-моему.

- Политику нужно менять. Верхушку нужно менять, так сказать.

- А вы не знаете?

- Все меняйте — от головы до хвоста.