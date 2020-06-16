Виктор Бабарико сдал в ЦИК уже 120 тысяч подписей 10 16.06.2020, 14:13

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Сбор подписей за возможного кандидата в президенты Беларуси продолжается.

Виктор Бабарико сдал 120 тысяч подписей, собранные за него, передает страница кандидата, пишет сайт потенциального кандидата в президенты. Всего по данным штаба Бабарико на 15 июня за бывшего главу «Белгазпромбанка» подписалось 335 тысяч человек, 270 тысяч подписей уже проверили.

«В ближайшие три дня мы продолжаем собирать подписи, а также кропотливо

проверять уже собранные. Если вы являетесь членом инициативной группы, не забывайте сдать подписные листы в штаб на проверку. Если вы еще не успели, но хотели бы подписаться за выдвижение Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Республики Беларусь, то возможность еще не упущена — по всем адресам пикетов сбор продлится до 18 июня.

Спасибо всем и — вместе победим!», — говорится в сообщении на сайте потенциального кандидата в президенты.