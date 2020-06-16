Ученые нашли братьев африканских верблюдов в Америке 16.06.2020, 14:26

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Они населяли континент от Аляски до Мексики.

В исследовании ученые из Хельсинского и Бристольского университетов сравнили нынешних обитателей африканских саванн группы парнокопытных, с североамериканскими животными из этой же группы, которые жили там миллионы лет назад. Они пришли к выводу, что они довольно схожи с точки зрения экоморфологии, и главным образом это касается верблюдов, пишет «Популярная механика».

Ученые проанализировали костные останки животных из Америки и сравнили с костями животных, которые сейчас обитают в саванне Серенгетиети, которая находится в Восточной Африке. По словам руководителя исследования Нурии Гарсии из Университета Бристоля, в Северной Америке было очень видов верблюдов, где они жили более 40 миллионов лет.

Среди верблюдов, которые населяли североамериканские саванны, были западные верблюды, род ныне вымерших верблюдов, которые жили от Аляски до Мексики до конца плейстоцена.