«Денег нет, а он дворцы понастроил»: белоруска жестко прошлась по «Саше 3%» 4 16.06.2020, 14:35

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Люди на пикетах за независимых кандидатов на скрывают своих эмоций.

На пикетах независимых кандидатов люди высказывают свое возмущение социальное политикой властей и несправедливостью в отношении простого нарда, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Нас лишают социальной помощи, а тех, кто под его дудку пляшет, всем обеспечивает», - говорит одна из минчанок.

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