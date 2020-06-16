«Денег нет, а он дворцы понастроил»: белоруска жестко прошлась по «Саше 3%»4
- 16.06.2020, 14:35
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Люди на пикетах за независимых кандидатов на скрывают своих эмоций.
На пикетах независимых кандидатов люди высказывают свое возмущение социальное политикой властей и несправедливостью в отношении простого нарда, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Нас лишают социальной помощи, а тех, кто под его дудку пляшет, всем обеспечивает», - говорит одна из минчанок.
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