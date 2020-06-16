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В Беларуси впервые за пять лет нашли гнездо с птенцами беркута

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  • 16.06.2020, 14:52
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В Беларуси впервые за пять лет нашли гнездо с птенцами беркута
Фото: Денис Китель

Гнездо нашли в Витебской области.

Орнитолог Денис Китель во время мониторинга болот, на которых могли поселиться беркуты, нашел гнездо этой птицы с двумя птенцами. До этого пять лет не было известно о гнездовании этого вида в Беларуси, пишет «Народные новости Витебска».

«Прырода настолькі ачысцілася, што ў Беларусі ізноў пачалі гнездаваць маркуты! Пяць гадоў маніторынгу, пяць балот - і нарэшце!», — написал в Facebook Китель.

Малышей беркута нашли в Витебской области на одном из старейших гнезд этого крупного хищника, известном еще с 1970-х годов. Это гнездо тогда было обнаружено витебским орнитологом Владимиром Ивановским, сообщил в Telegram бердвотчер Алексей Андреянов.


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