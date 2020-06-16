Молдова отправила запрос в США на экстрадицию олигарха Плахотнюка 16.06.2020, 15:10

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Владимир Плахотнюк

Собраны все необходимые документы.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, сообщает Newsmaker.

В генпрокуратуре подтвердили, что все необходимые документы и материалы по делу Плахотнюка уже отправлены в США.

Ранее Стояногло заявлял, что Плахотнюка будет сложно экстрадировать из США в Молдову, потому что для этого Молдове нужно подписать с США договор об оказании правовой помощи. Однако, по сообщению прокуратуры, генпрокурор отправил запрос об экстрадиции на основе положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которую Молдова ратифицировала в октябре 2015 года.

Также Антикоррупционная прокуратура недавно прислала американским властям запрос о проведении следственных мероприятий в отношении имущества Плахотнюка, которое находится на территории США.

Как отметили в прокуратуре, в ближайшее время прокуратура по борьбе с организованной преступностью отправит запрос властям США по другому уголовному делу, в котором фигурирует Плахотнюк.

Оба судебных поручения направлены в США с целью предоставления необходимых доказательств, подтверждающих обвинения, выдвинутые против Плахотнюка, для выявления и ареста активов, полученных в результате совершенных им преступлений, а также для возмещения вреда, причиненного в результате кражи миллиарда.

Напомним, 22 мая суд в Кишиневе выдал второй ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая.

Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании средств и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.