«Пришла пора уступить место у руля»: минчанка обратилась к «Саше 3%» 4 16.06.2020, 15:38

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Анна Харитонова

Фото: facebook

То, что происходит в стране при этой власти, просто отвратительно.

Минчанка Анна Харитонова обратилась к Саше 3% в своем аккаунте в «Фейсбуке»:

«До весны 2020 года я считала себя самым аполитичным человеком на просторах «Фейсбука». Однако, вы не оставили мне выбора.

Многие годы, помогая детским домам и интернатам с самым необходимым, мне было просто стыдно, и я делала то, что в моих силах. Когда мне довелось посетить некоторое количество домов престарелых, мое сердце просто рвалось на части, а душа плачет по сей день. И я злюсь... И мне стыдно...

Как человек здравомыслящий, я считаю, что о цивилизованности и благополучии того или иного государства можно судить по детям и старикам! Так вот, благодаря вашей политике, за все годы в нашей стране разрушено все, что только можно. Нищета детских домов, отсутствие летнего детского отдыха, отсутствие бесплатного образования и медицины.

Наши старики, проработав всю жизнь, влачат нищенское существование. Лично для меня последней каплей стала ситуация с Covid-19. Система здравоохранения не только не готова была, начиная от СИЗ и заканчивая ИВЛ, так вы лично сделали максимум, чтобы люди умирали. Вранье отовсюду, показуха и сокрытие реальной статистики - это все мерзко и отвратительно!

Я больше не желаю к этому иметь отношение! Я хочу жить в стране, где главная ценность -человек! Где забота о его образовании, о его здоровье - это приоритет. Я хочу, чтобы наша молодежь развивалась и творила прогресс у нас, тут, в Беларуси! Я хочу, чтобы наши пенсионеры были радостны и много путешествовали! Александр Григорьевич, пришла пора уступить место у руля».