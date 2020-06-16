Что известно о конфликте между индийскими и китайскими военными в Гималаях 16.06.2020, 16:21

Китайские пограничники в горах в провинции Синьцзян

Фото: eng.mod.gov.cn

Территория, на которой произошел конфликт, оспаривается уже долгое время.

15 июня во время столкновения на спорных территориях в Гималаях погибли трое индийских солдат. Есть также сообщения о гибели китайских солдат, которые не были официально подтверждены, пишет «Новое время».

Стычка произошла возле так называемой линии фактического контроля (Line of Actual Control) в долине Галван в спорном районе Аксайчин — Ладакх. Столкновения между китайскими и индийскими военными время от времени происходят в этом регионе после войны между странами в 1962 году. Причиной подобных столкновений называют то, что Индия и Китай по-разному трактуют линию фактического контроля и регулярно обвиняют друг друга в ее пересечении. При этом смертельных случаев в таких столкновениях не было с 1975 года.

Индийские СМИ пишут, что в нынешнем столкновении военных двух ядерных держав стороны не применяли огнестрельное оружие, а забрасывали друг друга камнями.

«Новое время» рассказывает все, что известно о смертельном столкновении между военными ядерных держав.

Что известно о смертельном инциденте

Индийская армия заявила, что офицер и двое военных погибли в результате «конфронтации с применением насилия» с китайскими военными на линии фактического контроля.

Согласно заявлению, инцидент произошел поздно вечером 15 июня, жертвы были с обеих сторон.

«Высокопоставленные военные представители обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку», — утверждают в индийской армии.

В ответ Министерство иностранных дел Китая призвало Индию не предпринимать односторонних действий и не создавать проблем.

Представитель китайского МИДа в Пекине Чжао Лицзянь заявил, что имело место серьезное нарушение консенсуса, достигнутого двумя странами, когда индийские войска спровоцировали и напали на китайский персонал, что привело к серьезному физическому конфликту.

По данным источника индийского сайта Times Now, с китайской стороны было как минимум четыре жертвы и может быть еще две.

Ван Вэньвэнь, старший репортер китайского государственного СМИ Global Times, написала в своем аккаунте в Twitter, что, согласно сообщениям, «пять солдат НОАК (Народно-освободительная армия Китая) были убиты и 11 ранены на границе Китая и Индии на линии фактического контроля вчера». Позже она пояснила, что ее сообщение основано на индийских СМИ.

I cited an Indian source of @NewsLineIFE about a physical clash at LAC China-India border yesterday. No confirmation from the official Chinese source regarding casualties yet. It is unprofessional for Indian media to say this is official news from the Chinese side. @IndiaToday pic.twitter.com/OIGBKq61Gn — Wang Wenwen (@WenwenWang1127) June 16, 2020

По данным Times Now, во время столкновения индийские и китайские военные толкались и бросали друг в друга камни.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что жертвы с индийской стороны погибли в результате падения в очень холодную реку и умерли от переохлаждения, а один из китайских солдат скончался от ран, полученных от брошенных в него камней.

В то же время, The Guardian пишет, что «неясно, были ли произведены выстрелы, или люди были убиты в рукопашном бою».

Причины конфликта

Территорию в Гималаях, на которой произошел конфликт, Индия и Китай оспаривают друг у друга уже долгое время. В 1962 году из-за этой территории произошел военный конфликт на границе.

В результате конфликта появилась линия фактического контроля между странами, но Индия и Китай не договорились точно о том, где именно она проходит.

Регион Аксайчин контролируется Китаем, который считает его частью провинции Синьцзян. Индия считает его частью своего региона Ладакх.

Индийский генерал в отставке Бикрам Сингх заявил CNN, что отчасти проблема заключается в том, что граница определена нечетко.

«На стратегическом и оперативном уровнях обе армии проявляют сдержанность. Однако на тактическом уровне столкновения происходят из-за различных представлений о том, где находится фактическая граница, потому что линия фактического контроля не обозначена на местах», — утверждает он.

В 2017 году приграничный конфликт между двумя ядерными державами возобновился с новой силой из-за намерения КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 года произошли стычки между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.

Тогда в результате драки между китайскими и индийскими военными пострадали 13 человек.