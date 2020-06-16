Задержан брестский блогер Сергей Петрухин 16.06.2020, 16:21

Сергей Петрухин

Фото: «Радыё Свабода»

Милиция заявила, что его забирают на «неотсиженные сутки».

Автора канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали под Пуховичами 16 июня, пишет правозащитный центр «Вясна».

Петрухин находился в деревне в Пуховичском районе в доме своей подруги. Чтобы задержать блогера, туда приехали два буса с милиционерами и с самого утра следили за домом. Перед задержанием они сообщили Петрухину, что забирают его на «неотcиженные сутки».

Куда именно повезли блогера - пока неизвестно.