Минчанин: Есть шанс победить таракана до 9 августа 2 16.06.2020, 16:41

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Фото: Reuters

Собираем в кулак остатки смелости и начинаем реально бороться за освобождение наших лидеров.

Читатель Telegram-канала "Баста!" обратился к белорусам и призвал их не сдаваться:

- 26 лет таракан у власти. Мы знаем, как он себя ведет, когда боится, когда есть реальная угроза отставки. Неужели кто-то еще всерьез рассчитывает, что злобными комментариями удастся свергнуть диктатуру? Где такое было, покажите!

Собираем в кулачок остатки смелости и начинаем реально бороться за освобождение наших лидеров. Перестаньте жевать сопли и покажем силу. Давайте каждый день атаковать дряхлого трусливого деда. На улицах. На работе. Везде.

Мы можем победить таракана до 9 августа. Шанс есть. Просто спокойно проанализируйте то, что происходит, прислушайтесь к тому, что говорили и говорят лидеры оппозиции, у которых есть опыт если не победы над диктатором, то эффективного противостояния ему, проведения массовых акций.

Люди, ну мы же знаем в какой стране живем и кто нами правит! Давайте уже как-то адекватно реагировать на сашину истерику, а лучше – играть на опережение.

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