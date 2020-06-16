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«В школе остался работать только дворник»

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  • 16.06.2020, 17:03
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«В школе остался работать только дворник»

Коронавирус обнаружен у пяти учителей в деревне под Быховом.

Вспышка Covid-19 в деревне под Быховом. Пять учителей – с температурой, одна из сотрудниц – с подтвержденным диагнозом, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«В деревне Годылево Быховского района Могилевской области заболела представительница администрации школы, - пишет читательница из Могилева. - У нее подтвержден диагноз Сovid-19. Она живет в соседней деревне Следюки, у нее муж дальнобойщик.

В школе был организован летний лагерь, дети питались в садике. У пяти учителей уже температура под 40. Они ходили на работу, боялись сообщить о заражении. В итоге, сад и школу отправили на самоизоляцию, мазки ни у кого не брали. В школе остался работать только дворник.

Я сама из Могилева, мать живет в Годылево. Своих детей я отправила на лето в деревню, думала будет безопасно. А получилось наоборот».

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