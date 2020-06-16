Парламент Армении лишил неприкосновенности друга Лукашенко 7 16.06.2020, 17:25

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Гагик Царукян может быть замешан в даче взяток.

В Армении парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о лишении руководителя крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и начале против него уголовного преследования по обвинению в даче взяток на парламентских выборах 2017 года. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" во вторник, 16 июня.

По данным агентства, в тайном голосовании об удовлетворении ходатайства генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности приняла участие лишь правящая фракция "Мой шаг", представленная в армянском парламенте 88 депутатами. В итоге за удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры было отдано 87 голосов.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" от голосования отказались.

Отметим, что Гагик Царукян находится в тесных связях с Лукашенко.

На родине получил прозвище, которое в переводе означает "Тупой Гага". Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия "Армянский стандарт", которое занимается разливом коньяка.

В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.

Еще один щедрый дар, опять же Николаю, — 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.

Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.