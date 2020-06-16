У нас есть все необходимое для победы 1 16.06.2020, 17:41

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Фото: «Наша Ніва»

У нас нет другого выбора.

Минчанин Кирилл Аношко пишет в своем аккаунте в «Фейсбуке» о том, почему мы не имеем права оставить все, как есть, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«За последние месяцы власти этой страны сначала грозили, что будут стрелять в воздух на странице своей крупнейшей газеты, затем уже открыто грозили напомнить, что расстрелы на площади кажутся им героическими поступками, - говорит он. - Все это были слова, но каждый день на стол в одну из 18 резиденций приносили свежую статистику о новых тысячах заболевших пневмонией, о тысячах умерших от коронавируса людей. Все это со стола отправлялось прямо в мусорку. Гораздо важнее удержаться на троне. Трон выше любых человеческих жизней.

Конечно, сейчас очень темное и неприятное время. Границы закрыты. На улице Окрестина в нашем милом летнем городе сотни человек подвергаются настоящим пыткам. Прямо сейчас обыкновенная женщина Светлана Купреева жестко задержана посреди этого летнего города и увезена в СИЗО КГБ, так как совершила ужасное преступление - была другом семьи Виктора Бабарико. Прямо сейчас Сергей Тихановский сидит в карцере, хотя суд еще даже своего липового приговора не объявил. Но посмотрите, его жена, которая никогда не готовилась стать политиком, ездит по стране, чтобы сдать подписи. Делает это со словами: "Я подвести его просто не могу. Если любовь — то до конца".

26 лет это достаточно, чтобы понять, что мы не имеем никакого права оставить все, как есть.

У нас есть кандидаты, которые точно подходят на роль президента. У нас есть рекордный результат по количеству собранных подписей. У нас есть тысячи поданных заявлений на участие в ЦИК. У нас есть самое массовое движение за перемены, которое восставало с начала 90-х. У нас есть самый низкий рейтинг власти за эти 26 лет. В общем - у нас есть все необходимое для победы.

Белорусы, у нас нет другого выбора. 26 лет - это финиш».

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