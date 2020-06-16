В среду в Беларуси ожидается до +31 градуса 16.06.2020, 18:31

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Днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди.

В среду, 17 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем по юго-западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами прогнозируются сильные ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер ожидается восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Ночью будет 14-19 выше нуля, днем ожидается 25-31 тепла.