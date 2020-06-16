Ученый: COVID-19 может изменить легкие до неузнаваемости 2 16.06.2020, 18:38

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Легкие некоторых пациентов были «полностью уничтожены».

COVID-19 может сделать легкие пациентов, умерших после заражения, "абсолютно неузнаваемым". Об этом заявил профессор Университетского колледжа Лондона Мауро Гиака. По его словам, заболевание вызывает такие серьезные повреждения в легких, что у тех, кто провел в больнице больше месяца, наблюдалось "полное разрушение" этого органа, сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Ученый рассказал парламенту Великобритании о результатах своего исследования, которые указывают на "реальные проблемы" для тех, кто перенес COVID-19. Гиака отметил, что изучил результаты вскрытия пациентов, которые провели от 30 до 40 дней в больницах Италии. Он выявил необычайно высокое присутствие коронавируса в легких, а также необычные сросшиеся клетки.

"Что вы можете увидеть в легких людей, которые находились в больнице более месяца до смерти, - нечто абсолютно отличное от обычной пневмонии, гриппа или вируса SARS. Вы видите масштабный тромбоз. Полное разрушение архитектуры легкого – иногда вы даже не можете понять, что раньше это было легкое. Образуется большое количество слившихся клеток, зараженных вирусом. У них 10-15 ядер. Я уверен, что это объясняет высокую паталогичность COVID-19. Это не болезнь, которую вызывает вирус, убивающий клетки, что значительно затрудняет терапию", - рассказал ученый во время выступления в комитете Палаты лордов по вопросам науки и технологий.

Показания ученого прозвучали в Палате Лордов во время слушаний, в которых принимали участие ученые и медики. Все они на протяжении шести месяцев после появления болезни в Европе, пытались понять ее природу, возможные способы лечения, а также то, появляется ли у переболевших ей людей иммунитет.

Сэр Джон Белл, профессор медицины в Оксфорде и член правительственной комиссии по поискам вакцины, отметил, что понимание того, вырабатывается ли у пациентов иммунитет, может появиться после второй волны заражения коронавирусом в Великобритании, которая сейчас кажется очень вероятной.

"Учитывая, что карантин почти отменен, мы переходим к активной жизни и видим значительный рост уровня заражений. Я буду очень удивлен, если мы избежим второй волны. Настоящий вопрос в том, будет ли у нас череда вспышек, а затем вторая волна, или сразу вторая волна", - отметил он.