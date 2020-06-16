В доме-интернате для пожилых и инвалидов в Речицком районе вспышка коронавируса 1 16.06.2020, 19:07

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фото: gp.by

COVID-19 выявлен у 33 подопечных и четырех работников Макановичского дома-интерната.

У 33 подопечных и 4 работников Макановичского психоневрологического дома-интерната для пожилых и инвалидов обнаружили коронавирус, пишет портал «Правда Гомель».

Руководитель дома-интерната Михаил Остапенко утверждает, что ситуация контролируемая. Всего в интернате 326 подопечных – это люди, которые нуждаются в особом уходе из-за ряда хронических заболеваний.

Было организовано ежедневное совместное дежурство врачей дома-интерната и центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют, говорит он.

С 1 мая персонал переведен на вахтовый метод работы по 14 дней. Все перед дежурством проходят тест на коронавирус. В общежитии измеряют всем температуру трижды в день, организованы санитарные пропускные пункты, есть карантинные зоны, запрещены визиты родственников и волонтеров.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько пояснил, какие доплаты могут ожидать тех, что работает в интернатах вахтовым методом.

«В случае обнаружения COVID-19 доплачивают всем, кто обслуживал и лечил больных. Врачам – 1500 рублей, среднему медицинскому персоналу – 1300, санитарам – 900 при условии отработки норматива часов. То есть сумма меняется в зависимости от количества выработанного времени: больше часов – больше доплата, и наоборот», – сказал он.

Однако на такие суммы могут рассчитывать те, кто работал 169 часов в месяц, а 14-дневная вахта – это 168 часов. За работу с вахтовым режимом (без обнаружения COVID-19) предусмотрены иные суммы: врачам при выработке всех часов заплатят 500 рублей, медсестрам – 400, поварам и санитарам – 250.