В США видеоигру впервые одобрили в качестве терапии 1 16.06.2020, 19:16

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фото: Скриншот игры EndeavorRx

Игра будет использоваться для лечения детей.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило видеоигру в качестве терапии заболевания. Как сообщается на сайте ведомства, игра будет использоваться в качестве лекарства для детей в возрасте 8 до 12 лет с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности, передает zn.ua.

Игра EndeavorRx призвана улучшить концентрацию внимания у детей. Отмечается, что видеоигра рекомендована как часть терапии, которая может включать также медикаментозное лечение и образовательные программы.

Эффективность игры в лечении Синдрома дефицита внимания и гиперактивности проверили в ходе клинического исследования. В нем приняли участие 600 детей в возрасте от 8 до 12 лет, а само исследование длилось семь лет.

Сама EndeavorRx – это игра, в которой ребенку необходимо выполнять различные задания. Например, ловить персонажей только одного цвета или обходить препятствия.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности наблюдается у более четырех миллионов детей в возрасте от четырех до 11 лет. Его симптомы включают в себя неспособность сосредоточиться, контролировать свое поведение и высокую активность ребенка.