Из колодца ливневки на стадионе в Барани достали бобра 2 16.06.2020, 19:24

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иллюстрационное Фото

Незваного гостя обнаружили строители.

Незваного гостя – бобра – обнаружили в городе Барань занятые на реконструкции местного стадиона строители, сообщает "Оршанская газета".

Как поясняет издание, работы по реконструкции предусматривают создание ливневой канализации, именно в одном из колодцев и было обнаружено животное.

"Бобр сидел на дне и уже, наверное, потерял надежду на спасение. Бетонные стенки колодца были ему не по зубам, да и подскочить на коротких лапках не было возможности", - пишет издание.

фото с сайта: orshanka.by

Однако на помощь пришли люди. "Первое, что мужчины сделали, это кинули в яму ветку, чтобы грызун поел, потом позвонили в Оршанскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды", - говорится в статье.

"Взвесив все "за" и "против", мы решили, что без помощи работников спецавтобазы нам не обойтись", - рассказал газете прибывший на место происшествия инспектор Александр Куляев.

Пока те ехали до Барани, присутствующим удалось хорошо рассмотреть бобра, отмечает газета. "Он был взрослым, важным, хвост – настоящее весло. Глаза и уши маленькие, зубы острые. Особенно всех удивила шерсть. Она у бобра красивая, густая, шелковистая, каштановая", - пишет издание.

"На невольника накинули большой сачок, подхватили и вытащили. Тот быстренько освободился и побежал в Адров, даже не оглянулся, чтобы сказать: "Спасибо, люди добрые"", - говорится в статье.

"В Оршанской городской и районной инспекции не оставили без помощи и лебедя, который плавал в марте в Оршице", - напоминает газета. "Люди позвонили, сказали, что с птицей что-то не так. И на самом деле. Как потом рассказал начальник инспекции Андрей Нефедов, на нижнюю часть клюва птицы насадилась пластиковая крышка. Ее аккуратно сняли и отпустили птицу на волю", говорится в статье.