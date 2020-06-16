Белорусские социал-демократки требуют от генпрокурора привлечь Лукашенко к ответственности 2 16.06.2020, 19:55

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Женщины считают, что Лукашенко нарушил белорусские и международные правовые акты.

Женщины, которые являются членами Белорусской социал-демократической партии (Грамада), обратились к генеральному прокурору Александру Канюку, передает belaruspartisan.by.

Возмущение социал-демократок вызвало заявление Лукашенко, согласно которому «у нас Конституция не под женщину (президента - прим.), и у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».

Женщины считают подобные безобразные выпады «прямой дискриминацией по гендерному признаку».

Специально для генпрокурора женщины разъяснили: статья 8 Конституции признает приоритет общепризнанных принципов международного права, следовательно, РБ должна выполнять Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Статья 7 Конвенции предписывает всем государствам-участникам предпринимать меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Государство должно обеспечить равные права женщин (наравне с мужчинами) быть избранными во все публично избираемые учреждения, участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные должности.

Социал-демократки просят генпрокурора принять меры «по восстановлению наших прав и законных интересов гражданок, привлечь нарушителя к установленной законодательными актами ответственности».