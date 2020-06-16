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На Сергея Тихановского завели еще одно уголовное дело

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  • 16.06.2020, 19:48
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На Сергея Тихановского завели еще одно уголовное дело
Сергей Тихановский
Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Людям очень понравился лозунг «Прихлопнем борщеварку!».

В отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 191 Уголовного кодекса, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, еще одно уголовное дело возбуждено по статье 191 Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата»).

Напомним, во время заседания ЦИК 4 июня Ермошина выступила с речью, выразив свое отношение к пикетам по сбору подписей за Тихановскую. Ермошина рассказала, что подала в Следственный комитет заявление, в котором просит рассмотреть действия блогера на пикетах по сбору подписей. В частности, на одном из пикетов был вывешен плакат с прозвищем главы ЦИК и словом «Прихлопнуть».

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.


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