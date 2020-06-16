В Британии ученые начали тестировать на людях вакцину от COVID-19 16.06.2020, 20:11

Для первого этапа тестирования были отобраны 300 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 70 лет.

Ученые в Британии начинают клиническое испытание вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщает пресс-служба Имперского колледжа Лондона во вторник, 16 июня, передает korrespondent.net.

Для участия в исследовании отобрали 300 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет. Им введут по две дозы вакцины. Если иммунная система испытуемых отреагирует положительно, количество здоровых добровольцев увеличат еще на 6 тысяч.

Ученые говорят, что вакцина не содержит ослабленной формы коронавируса, а состоит из синтетических цепочек его генетического кода.

Отмечается также, что предыдущие испытания препарата на животных доказали его безопасность и обнадеживающие признаки эффективности.

Разработка вакцины проводилась за счет 41 млн фунтов, выделенных правительством Великобритании. Это будет первое испытание новой технологии самоусиливающейся РНК, которая может революционизировать разработку вакцин и позволит ученым быстрее реагировать на возникающие заболевания.

"С научной точки зрения, новые технологии означают, что мы смогли перейти на потенциальную вакцину с беспрецедентной скоростью. Мы смогли изготовить вакцину с нуля и довести ее до испытания на людях всего за несколько месяцев - от кода до кандидата - чего никогда не было раньше с такой вакциной. Если наш подход сработает, а вакцина обеспечит эффективную защиту от болезней, это может коренным образом изменить нашу реакцию на вспышки заболеваний в будущем", - сказала главная исследовательница в испытании вакцины от COVID-19 доктор Катрина Поллок.

Исследователи информируют, что на первом этапе будут оценивать безопасность и искать оптимальную дозу вакцины на 15 здоровых добровольцах в возрасте 18-45 лет. Первый участник получит очень низкую долю вакцины, после этого команда будет увеличивать ее на следующих добровольцах. Вторая повышенная доза будет вводиться через четыре недели после первой. Ученые надеются, что полноценная вакцина будет готова к весне 2021.