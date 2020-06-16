Экономика регионов РФ рухнула рекордно за 15 лет 2 16.06.2020, 20:18

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Российские регионы переживают экономический спад, которого статистика не фиксировала ни разу в истории.

По итогам апреля сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который рассчитывает Высшая школа экономики, спикировал до отметки 19,7% - минимальной за 15 лет наблюдений, передает finanz.ru.

Резкое ухудшение ситуации зафиксировано во всех восьми федеральных округах и каждом из пяти ключевых секторов экономики, констатируют эксперты «Центра развития» ВШЭ.

«Зоной бедствия» оказались Северо-Западный и Приволжский ФО, где индекс падал до 14% и 12,9% соответсвенно. Относительно благополучно пережили карантин Урал и Северный Кавказ, но и там значение индикатора оказалось заметно ниже отметки 50, отделяющей рост от сжатия - 30% и 31,4% соответственно.

Оборот розничной торговли обвалился во всех регионах кроме одного - Чукотского АО, а сектор платных услуг - повсеместно. «Наиболее проблемными ожидаемо оказались сектора, непосредственно связанные с потребительским спросом», - констатируют в ВШЭ.

В некоторых регионах продолжались стройки (индекс РЭА 41,5%), тогда как в промышленности (34,1%) и оптовой торговле (20,7%) ситуация оказалась заметно хуже.

Лишь у 4 субъектов РФ экономика осталась в плюсе - это Белгородская, Смоленская и Магаданская области, а также Республике Коми. В 26 регионах в рецессия оказалась фронтальной и охватила все 5 ключевых секторов экономики. Еще в 36 - она затронула 4 сектора из 5.

«Апрельскую ситуацию - в ее региональном аспекте - можно характеризовать словами «хуже некуда», - говорится в обзоре ВШЭ: экономический спад небывалых прежде масштабов охватил субъекты, на которые приходится 80% валового регионального продукта страны.

Рецессия сулит губернаторам обвальное падение налоговых сборов - на прибыль организаций, на доходы физлиц и на имущество, в то время, как Москва требует наращивать расходы на социальную политику, медицину и национальные проекты.

По итогам года дефицит региональных бюджетов будет рекордным за 20 лет - до 9% совокупных доходов, оценивают аналитики S&P.

«Денежная подушка», за счет которой можно было бы пережить кризис, у половины регионов практически отсутствует. По оценке АКРА, у 37 из 85 субъектов остатки средств в кассе, на банковских депозитах и счетах в казначействе составляют менее 5% от годовых доходов.

У 43% регионов «денежная подушка» покрывает меньше месяца бюджетных расходов, а у каждого седьмого ее хватит меньше, чем на неделю. Это 15 субъектов, у которых резервы составляют менее 1% от всех доходов прошлого года.

У 14 регионов казна практически пуста: остатки на счетах покрывают меньше 5% расходов за месяц. То есть, по сути, есть деньги на один-два дня.

На помощь регионам Москва выделяет трансферты из федерального бюджета (625 млрд рублей за январь-май). Но они обеспечат лишь 20% совокупных потребностей, предупреждают в S&P. Латать «дыры» губернаторам придется за счет долга, размер которого, по прогнозу агентства, вырастет до 30% доходов субъектов к 2022 году.