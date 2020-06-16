Ситуация с коронавирусом в Гомеле вышла из-под контроля 4 16.06.2020, 20:28

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Иллюстрационное фото

Сельмашевская поликлиника заполнена полностью.

Снижение заболеваемости Covid-19? Ситуация с коронавирусом в Гомеле "полностью вышла из-под контроля". Пишет работник Завода литья и нормалей, о вспышке заражения на котором мы сообщали ранее, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Я просто в шоке! - говорит он. - Меня и еще одного рабочего отстранили от работы, сказали идти домой и ждать врача, так как у нас подтвердился диагноз Covid-19. Три дня сидели, никто не приходил. Позвонили заведующей в лабораторию, никто трубку не взял. В итоге, дозвонились в регистратуру, оставили данные. К нам пришли, но наши результаты никто найти не может. Кто звонил в медпункт завода, почему то никто не в курсе. Сказали, что мы уже переболели, но должны оставаться дома.

Сельмашевская поликлиника потеряла контроль над ситуацией полностью. Больница переполнена, женское отделение ложат уже на коридоре. Знаю со слов своих рабочих, которые там лежат.

И у нас снижение заболеваемости? Врачей жаль, 30 градусов жары, они в одежде "космонавтов". Не обижаюсь, что ко мне не пришли, мне просто их жаль, это никаких денег не стоит".

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