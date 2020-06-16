Аркадий Бабченко: Кирдык должен быть полным 21 Аркадий Бабченко

16.06.2020, 20:45

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фото с сайта: echo.msk.ru

Дурдом — феерическим.

Помните, я вам говорил, что все в жизни должно быть органично? Что кирдык должен быть полным, цирк абсолютным, дурдом — феерическим.

Я прекращаю дозволенные речи. Потому что этот момент настал и сказать мне больше нечего. Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации закольцевал кольцо Саурона.

Эклектика этого заведения настолько абсолютна, что нельзя добавить больше ни грамма. Ни сантиметра. Никакой безумный мозг Кафки не способен больше привнести в эту построенную ими реальность ничего.

Христианство своим кредо объявляет любовь к ближнему, милосердие и бессребреничество.

Россия своей религией объявляет победу во второй мировой.

Церковь своим кредо объявляет антисталинизм.

И вот они сходятся в одном месте. Лед и пламень. Болезнь и галоперидол. Фродо Бэггинс и патриарх Кирилл.

фото с сайта: echo.msk.ru

фото с сайта: echo.msk.ru

Совершенно фантастическая черная башня Изенгарда, окруженная круглой стеной и факельным шествием фонарей, ступени которой выполнены из переплавленной нацистской техники, а пол выложен плитами, сделанными из осколков мин и снарядов. Стены православного храма выложены мозаикой со Сталиным, который убил православных попов больше, чем Чингисхан, Батый и Мамай вместе взятые. При том, что это еще один миф — русская церковь расцвела именно при Орде, веротерпимость которой была государственной религией. С полковником КГБ Путиным, ловившим этих самых попов, и с ни дня не служившим министром обороны Шойгу. С костюмированным кордебалетом в форме солдат советской армии времен второй мировой, которым только хоругвей не хватает в руках вместо полковых знамен. «Хоругвь Второго Белорусского. За Сталина! С нами Бог!»

фото с сайта: echo.msk.ru

фото с сайта: echo.msk.ru

Которые стоят на вытяжку перед своей новой реликвией — фуражкой Гитлера.

фото с сайта: echo.msk.ru

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, рассказывая о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранятся в том числе вещи Адольфа Гитлера, назвал их «настоящими реликвиями».

«Применили специальные системы очистки воздуха, чтобы не повредить экспонаты, особенно дорогостоящие. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор, там есть фуражка Гитлера. Там есть уникальные экспонаты, которые раньше нигде не выставлялись», — сказал он.

Напротив мозаики Сталина хранится, надо так полагать.

Ну, теперь фанаты Гитлера по всему миру обрели свою святыню и место поклонения ей. В Москву мы приезжать не бросим.

фото с сайта: echo.msk.ru

И все это слушает согнанный слушатель академии им. Гагарина. И крестится вместо лекции. Привет, Юра! Поехали!

И где-то мне попалась фотка, как во время церемонии открытия внутрь храма въезжает броневик «Рысь». Если кто кинет в комменты — буду благодарен.

Скинули, не совсем в храме, в комплексе, но тоже впечатляет. Чистый Эквилибриум.

фото с сайта: echo.msk.ru

И над всем этим, с броневиком, нацисткой техникой, Сталиным, фуражкой Гитлера, кордебалетом и слушателем Академии им. Гагарина в христианском храме — Он.

Блестящий золотом беспощадный Дагон.

Золотой телец морей во всей его ужасающей красоте и блеске беспощадности.

Полный абсолютный Лавкрафт.

Не сотвори себе кумира.

Дагон! Дагон!

фото с сайта: echo.msk.ru

Ну какой Толкиен, переспав с каким Лавкрафтом в какой «Игре Престолов» мог разродиться вот этим вот?

Смотрите, дети. Смотрите.

И думайте.

И выбирайте стратегии своего будущего, исходя из этих данных.

Потому что ЭТО само собой не рассосется.

Такое никогда само не проходит.

Это взорвется. Не может не взорваться.

Обязательно.

Аркадий Бабченко, «Эхо Москвы»