Участники «Марша несогласных» в Петербурге выиграли в ЕСПЧ 2 16.06.2020, 20:50

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фото: wikipedia.org

Троим протестовавшим петербуржцам власти РФ выплатят более 20 тысяч евро.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу трех петербуржцев, получивших травмы послеразгона "Марша несогласных" 15 апреля 2007 года, передает ВВС.

Жалобу подали Александр и Наталья Казанцевы, а также Ольга Цепилова. Цепиловой и Казанцеву в качестве компенсации морального ущерба ЕСПЧ присудил компенсацию в 19,5 тысяч евро, жене Казанцева - 4 тысячи евро.

В решении от 16 июня ЕСПЧ указывает, что Россия нарушила 3 (запрет на пытки) и 11 (свобода собраний и объединений) статьи Европейской конвенции о правах человека. Никто из милиционеров не был привлечен к ответственности, а потерпевшие не получили компенсации.