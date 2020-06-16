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Белорусских военнослужащих с СOVID-19 отправили в Москву на парад

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  • 16.06.2020, 21:33
  • 7,241
Белорусских военнослужащих с СOVID-19 отправили в Москву на парад
иллюстрационное фото с сайта: online812.ru

В РФ их поместили на карантин.

На парад в Москву отправили военнослужащих, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Зараженных поместили на карантин, передает телеграм-канал «Баста!».

«Новые случаи коронавируса выявлены в роте почетного караула, - пишут родители одного из солдат. - После того как заболели около 30 человек, заражения не остановились.

Нашим солдатам предстоит участие в параде в Москве. На днях их отправили в Россию, все поехали якобы здоровые, но по приезду оказалось, что у некоторых есть заражение. Их поместили на карантин, теперь в срочном порядке отправили еще партию солдат.

Любую информацию родным запрещено разглашать. Всем безразлично здоровье людей, относятся как к мясу».

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