Индия заявила о гибели 20 своих солдат во время конфликта с войсками Китая 1 16.06.2020, 21:42

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фото: REUTERS/Danish Ismail

Военное столкновение Индии с КНР произошло в западных Гималаях.

Минимум 20 индийских военнослужащих были убиты во время столкновения с китайскими войсками в приграничных западных Гималаях.

Об этом заявили индийские чиновники, сообщает «Новое время».

Изначально индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери.

Однако позже чиновники заявили, что скончались еще несколько тяжело раненых солдат.

Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в пограничном районе за последние 45 лет.

Ранее Индия заявила о военном столкновении с КНР в приграничных западных Гималаях. Высокопоставленные офицеры Индии и КНР проводят переговоры для деэскалации ситуации.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

В 2017 году приграничный конфликт между двумя ядерными державами возобновился с новой силой из-за намерения КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 года произошли стычки между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.