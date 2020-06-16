Коронавирус бушует в Орше

Коронавирус бушует в Орше2
- 16.06.2020, 21:47
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За последние несколько суток умерли 12 человек.
Новая вспышка Covid-19 в Орше. За последние несколько суток умерли 12 человек. Ожидают визит Караника, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Санэпидемстанция города Орша сегодня подала данные об умерших за последние несколько суток, - сообщает источник. - Всего 12 человек. Среди них есть женщина, которая умерла в местном роддоме.
Завтра министр здравоохранения Караник в срочном порядке выезжает в Оршу".
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