Коронавирус бушует в Орше 2 16.06.2020, 21:47

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Фото: nn.by

За последние несколько суток умерли 12 человек.

Новая вспышка Covid-19 в Орше. За последние несколько суток умерли 12 человек. Ожидают визит Караника, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Санэпидемстанция города Орша сегодня подала данные об умерших за последние несколько суток, - сообщает источник. - Всего 12 человек. Среди них есть женщина, которая умерла в местном роддоме.

Завтра министр здравоохранения Караник в срочном порядке выезжает в Оршу".

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