Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь 2 16.06.2020, 22:13

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иллюстрационное Фото: Depositphotos / Deagreez1

Ученые опубликовали результаты любопытного исследования.

Японские ученые установили, что жизнеспособность вида зависит от того, сколько вариантов окраса у его представителей. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше. Это касается не только насекомых и птиц, но и млекопитающих — в том числе людей, пишет ria.ru.

Секрет выживания

В 2016 году международная команда ученых, проанализировав информацию о десяти с лишним тысячах разновидностей птиц, установила связь между многообразием их окраса и вероятностью исчезновения вида. Особи разных расцветок — а от этого зависят стратегии охоты, защиты от хищников и отношения с противоположным полом — выбирают, как правило, разные экологические ниши. А чем шире эти возможности, тем меньше риск вымирания.

По мнению авторов работы, цвет оперения служит своего рода защитой от резкого и непредсказуемого изменения условий обитания. Правда, почему это возможно внутри одного вида, ученые тогда так и не разобрались.

Три года спустя японские биологи, основываясь на огромном массиве данных о насекомых и позвоночных, предположили, что этот принцип применим к большинству животных, обитающих на планете. Всего ученые проанализировали информацию о 93 видах стрекоз, 83 видах бабочек, 71 разновидности рыб, 73 — амфибий, 156 — рептилий, 145 — птиц и 155 видах млекопитающих. Помимо разнообразия окрасов, специалисты обращали внимание на разброс климатических условий, в которых обитают животные, и их численность.

фото с сайта: ria.ru

Оказалось, что чем больше вариантов цвета шерсти, чешуи или оперения внутри одного вида, тем шире он представлен на планете и тем ниже риск его вымирания. Различающиеся расцветки позволяют полнее использовать доступные ресурсы и лучше противостоять неблагоприятным факторам, считают авторы исследования.

Агрессивность в цвете

По мнению международной группы ученых, появление и закрепление различных окрасок внутри одного вида иногда возможны благодаря защите, которую им обеспечивают особи более распространенного цвета. По крайней мере, именно такое объяснение кажется вполне правдоподобным в отношении лягушек-древолазов вида Dendrobates tinctorius, обитающих в джунглях Южной Америки.

Эти амфибии очень ядовиты, на спинах у них яркие желтые или голубые пятна, предупреждающие птиц, что есть их не стоит. Но встречаются особи, довольно малочисленные, с более спокойными белыми отметинами, которые не походят на предупреждающую окраску. По идее, они хуже защищены и должны отбраковываться естественным отбором. Однако этого не происходит.

Биологи, поставившие целую серию экспериментов, пришли к выводу, что желтые лягушки своим токсичным цветом защищают не только себя, но и реже встречающихся белых особей. Птицы боятся их заодно с желтыми. Именно поэтому животные такой необычной окраски закрепились в популяции.

Зачастую цвет кожи, шерсти или перьев определяется множеством генов, каждый из которых может контролировать другие, не связанные между собой процессы в организме, например характер, состояние здоровья. Так, известно, что агрессивность маленьких древолазов вида Oophaga pumilio зависит от окраса.

Это территориальные амфибии, они умеют защищать свой кусочек земли. Когда ученые подсаживали в вольеры лягушек других видов, краснокожие особи сильнее трясли лапами, толкали и пихали своих противников. Они чаще зеленых сородичей выигрывали единоборство и прогоняли незваных гостей.

Ранее исследователи показали, что окрас шерсти домашних кошек также может указывать на уровень их агрессивности по отношению к людям. Так, самыми злыми оказались трехцветные, черно-белые и серо-белые самки. А вот коты подобного цвета были намного добрее к своим хозяевам.

Кто живет дольше

Австралийские исследователи выявили связь здоровья и продолжительности жизни с цветом шерсти у лабрадоров, проанализировав данные о 30 тысячах особей. Те, что с шоколадным окрасом, чаще болеют отитом и дерматитом. Живут они в среднем на 1,4 года меньше своих сородичей золотистого и черного цвета.

Оказалось, что такая тенденция прослеживается и у людей. В одной из работ специалисты провели анкетирование свыше двухсот тысяч человек и проанализировали их геномы. Анализ показал: чем светлее волосы у человека, тем позднее у него наступает половое созревание и выше вероятность достичь преклонного возраста. Кроме того, у блондинов и светлых шатенов меньше шансов заработать инфаркт, инсульт и диабет второго типа.

Дело в том, что генные варианты, коррелирующие со временем пубертата, расположены рядом с генами, которые влияют на цвет кожи и волос. Оба эти процесса могут быть связаны через гипофиз — железу на нижней поверхности головного мозга. Она одновременно вырабатывает гормоны, регулирующие развитие половых желез, и те, которые влияют на пигментацию.